Fatjam in Aarle-Rixtel gaat door, waarschijnlijk onder andere naam

Hippisch Centrum Deurne weer te koop

8:08 DEURNE - Drie jaar na de aankoop van het Hippisch Centrum in Deurne trekt eigenaar Libéma de stekker er uit. Het lukte de recreatieondernemer niet om het complex een succesvolle nieuwe functie te geven. Onderzoek wees uit dat er geen toekomst is voor een 'paardeneconomie’ in Deurne.