Feestje in Milheeze bij start Kinderboekenweek: leerkrachten zien hun droom even uitkomen

MILHEEZE - De leerkrachten van Kind Centrum De Kastanjelaar uit Milheeze maken er elk jaar weer een klein feestje om de Kinderboekenweek officieel te openen. Dit jaar is het thema: Worden wat je wil. De dromen van Juf Helma en Juf Janice werden deze ochtend in vervulling gebracht.

,,Ik heb vandaag geen zin om juf te zijn”, vertelt Juf Helma aan de leerlingen van De Kastanjelaar op het schoolplein. ,,Ik zie hier elke dag de vrachtwagens van Royackers langsrijden en mijn droom is om daar eens in mee te mogen rijden.”

De leerkrachten wilden allemaal wel, al was het maar voor een dag, eens een ander beroep uitoefenen. Juf Janice verscheen in een politie-uniform. ,,Mijn droom is om mee te mogen rijden in een politiewagen, maar dat zal wel nooit uitkomen.”

Smullen

Meester Jan wilde wel bakker zijn. ,,Ik zou best weleens lekker brood en gebakjes willen maken.” Dat wordt smullen voor de leerlingen. Een voor een kwamen de leerkrachten zich voorstellen in een beroep waar ze wel eens van droomden, als kapster, kraamverzorgster, dj, dierverzorgers, voetballer, toiletjuffrouw, verpleegster, en meester Stef zou wel chirurg willen worden. ,,Maar we zullen allemaal maar mooi door blijven dromen”, zegt juffrouw Helma. ,,Wat zijn jullie droombanen? ”, vraagt ze aan de leerlingen.

,,Wauw,” roept ze opeens enthousiast, ,,daar komt een vrachtwagen van Royackers aangereden. En kijk ook een politiewagen. We gaan vragen of we mee mogen rijden”, roept ze naar juf Janice. De kinderen rennen achter de pionnen naar het hek waar luid toeterend Juf Helma en juf Janice langs komen gereden. ,,Het is geweldig”, vertelt Juf Helma na afloop. ,,Onze dromen zijn werkelijk uitgekomen. Ik hoop dat jullie dromen ook een keer uitkomen.”

Een groepje jongens stond al snel bij de chauffeur van de vrachtwagen. ,,Ik wil ook graag later chauffeur worden, maar dan wel in een Scania”, zegt de 10-jarige Tim. Ook klasgenoten Jens en Jelle willen vrachtwagenchauffeur worden, maar wel het liefste in een Volvo-vrachtwagen. ,,Als jullie oud genoeg zijn dan kom je maar bij Royackers solliciteren”, zegt chauffeur Godfried lachend.

De Kinderboekenweek is dit jaar van 6 tot en met 17 oktober.

De leerkrachten van De Kastanjelaar mogen zich een dagje ondere andere een chirurg, truckchauffeur, politieagent en bakker wanen.