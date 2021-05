Ferry Bouman uit ‘Undercover’ op Vakantiepark Prinsenmeer voor promotie Netflix-film: ‘Je moet van de boef kunnen houden’

Wel volle winkels en terrassen, maar ‘veilig’ op schoolkamp mag niet

5 mei OMMEL - Moedeloos wordt de familie Meijer van groepsaccommodatie Ons Thuis in Ommel er van. Normaal zit de kampeerboerderij nu vol met schoolklassen, maar veel haken af. Kinderen mogen wel met hun leerkracht in een klas zitten, maar niet in de boerderij. De familie verwoordt het onbegrip van veel collega's in de regio.