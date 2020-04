Ferry van de Mortel keert vanwege coronacrisis uit Indonesië terug naar Someren-Eind

Na de landing is Van de Mortel niet getest. Volgens hem werd bij de douane wel anderhalve meter afstand gehouden, maar stond bij de bagageband alles weer op een hoop. ,,Daardoor, en omdat je tijdens zo’n lange reis met veel mensen in contact komt, heb ik er om gevraagd me te laten testen om niet twee weken in spanning te zitten. ‘Ga maar twee weken in zelfisolatie’, was het antwoord.”



Van de Mortel woont nu alweer drie weken bij zijn ouders in Someren-Eind. ,,Zelfisolatie betekent dat ik alleen met mijn vader en moeder in huis ben geweest. Nu ik weet dat ik het virus niet heb opgelopen, zal ik binnenkort de rest van de familie ontmoeten.” Ook is hij van plan om hier snel weer aan het werk te gaan.