Festival Villa Ananas in Beek en Donk al praktisch uitverkocht

Villa Ananas is genoemd naar de stage die ook elk jaar op Wish Outdoor te vinden is. ,,We willen proberen om de sfeer van Wish Outdoor ook weg te zetten in het dorp, voor de lokale bevolking. Het is met 1700 bezoekers veel kleinschaliger dan Wish Outdoor”, zegt Van der Leemputten. ,,Daar komen verspreid over drie dagen wel 55.000 mensen. Dit is een klein, intiem feestje. We stoppen ook al om 24 uur met de muziek, om overlast in het dorp te vermijden.”