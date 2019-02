Festival WiSH Outdoor in Beek en Donk gaat samenwerking aan met Q-Music en maakt eerste namen bekend

Statenkan­di­da­ten debatteren in Geldrop over gasloze toekomst

15:13 GELDROP - Hoe realistisch is het eigenlijk om helemaal 'van het gas te gaan’? En kunnen wind en zon wel voorzien in onze energiebehoefte? Kwesties die aan de orde komen in het energiedebat tussen en met kandidaat-Statenleden in de aula van het Geldropse Strabrecht College.