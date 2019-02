Festivalorganisaties in Someren in gesprek over drank en drugs

Zij kan zich de commotie na de afgelopen festivalzomer nog goed herinneren. 63 bezoekers van de jaarlijkse evenementen in De Hei en ’t Eind werden naar Halt doorverwezen. Ze hadden alcohol gedronken terwijl ze nog geen achttien jaar oud zijn. ,,Niet iedereen was daar toen over te spreken”, weet Manders. ,,Ouders begrepen het bijvoorbeeld niet. Ze zijn dan eerst even boos als het hen overkomt. Na de straf zien ze echter in hoe mooi het is dat de jeugd iets leert. Je leest vaak alleen over de negatieve effecten, maar de mooie effecten mogen ook belicht worden.”