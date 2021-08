Festivals vinden elkaar om toch door te kunnen gaan: ‘Dit is Lierop op z’n mooist’

LIEROP - Drie festivals in een weekend, allemaal op het zelfde terrein maar alle onder een andere naam. Het was feest in Lierop waar Eurosjopper, Peteyfest en Nirwana hun eigen tuinfeestje hielden.

Het laatste weekend van augustus, dan wordt sinds jaar en dag aan de Meervensedijk in Lierop het tuinfeest van Nirwana gehouden. Door het huidige verbod op meerdaagse festivals had het er alle schijn van dat er ook dit jaar een streep door het Lierops festivalseizoen ging.

Dat kan toch niet, dachten Mark van Horik, Peter Hurkmans en Martijn van den Einden. De drie mannen vertegenwoordigen allen één festival, festivals die regionaal en nationaal zo bekend zijn dat iedere zichzelf respecterende band weet waar Lierop ligt. ,,We kregen het idee om Eurosjopper, Peteyfest en Nirwana in één weekend te proppen” zegt Martijn van den Einden van het Peteyfest.

Quote Deze editie vergeten we nooit Martijn van den Eijnden, Peteyfest

De gemeente zag geen problemen en verstrekte drie vergunningen. Het festival werd afgelopen weekend gehouden onder de naam Lierop United, met iedere dag een andere organisatie en vrijwilligers.

Waar het voor Nirwana een thuiswedstrijd was moesten Eurosjopper en Peteyfest alles uit de kast halen om hun eigen identiteit te tonen aan de 750 bezoekers. ,,Het kan nooit hetzelfde zijn dan wanneer we het op ons eigen terrein houden. Maar we zijn zo blij dat we eindelijk weer een feestje kunnen bouwen” zegt Eurosjopper-directeur Hurkmans.

Meer zenuwen

Met een groep vrijwilligers is hij vrijdagochtend al druk bezig om de logo’s van zijn festival zichtbaar te maken. Op het podium repeteert de band Gorefunest. ,,We hebben een klein beetje meer zenuwen dan normaal”, zegt drummer Fons kort voordat de poorten opengaan. ,,Afgelopen week oefenden we voor het eerst, dat ging goed.”

Gorefunest was een van de acht bands die het Eurosjopper-podium betraden. Voor Hurkmans was het pittiger dan normaal om bands vast te leggen: ,,Je merkt dat er veel mensen op vakantie zijn. Deze groep heeft ook een andere zanger dan normaal.”

Quote Ik heb er gruwelijk veel zin in Bram van Brussel, Bezoeker

Het doet de bezoekers niets, vanaf het moment dat de poort van het slot gaat, stromen de mensen binnen. ,,Ik heb er gruwelijk veel zin in” zegt Bram van Bussel (30). Hij baalde als een stekker toen er geen Nirwana Tuinfeest zou komen. Het feit dat de drie organisaties nu samengaan vindt hij bewonderingswaardig: ,,Dit is Lierop op z’n mooist.”

Het Peteyfest op zaterdag.

Waar Van Bussel zaterdagochtend nog in zijn bed ligt, staat Martijn van den Einden met kleine oogjes het podium klaar te maken voor het Peteyfest. Hij geniet van de locatie. ,,Ergens heeft het ook wel iets romantisch, we zijn vroeger allemaal bij het tuinfeest geweest én daar is zelfs het idee ontstaan voor ons eigen festival. Dat we dan vandaag op deze heilige grond mogen staan, is super.”

De verandering aan het podium is niet het enige: achter de bar is Koen Sijbers druk bezig de koelkasten te voorzien van nieuwe drankjes. ,,Er komt vandaag meer jeugd, die hebben andere wensen”, stelt hij met een gulle lach.

Nirwana's Tuinfeest

De zondag is voor Nirwana zelf. Het hele ritueel met het ombouwen van het podium begint weer van voor af aan. Van Horik is tevreden met de bands die hij heeft weten te strikken. ,,Het was zo gepiept, iedereen wilde maar wat graag naar Lierop komen.”

Hoewel dit een mooi alternatief is, hopen de drie festivals komend jaar weer op een ‘normaal’ seizoen. Van den Einden: ,,Al vergeten we deze editie nooit.”

Peteyfest.