Festivalsfeer op 30e ‘Nacht van het Witte Doek’ in Deurne

DEURNE - Een 30-jarig jubileum, 1300 jaar Deurne en een vierdaags programma; de Nacht van Het Witte Doek, van 26 t/m 29 augustus in Deurne, wordt feestelijk. Voorzitter Willy Koppens kijkt met een fijn gevoel vooruit: ,,We zetten een verrekte goed festival neer.”

,,Het festival houdt meer in dan alleen films kijken in de buitenlucht. Er zit een hele randprogrammering bij. Bij sommige films zijn er discussies of gesprekken met experts, we hebben een kinderprogramma en voorafgaand aan de films speelt een bandje of is er een andere muzikale invulling”, aldus Willy Koppens. Hij is sinds tien jaar betrokken bij de organisatie en is vijf jaar voorzitter.

Volledig scherm De feeërieke omgeving van de kasteelruïne is dit jaar het decor van 'Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne' en de actiefilm 'Redbad'. © Roos Knijnenburg

Buitenfestival

,,We zijn hartstikke blij dat het festival doorgaat. Het is een gouden keuze geweest om het alleen buiten te doen. Zo kunnen we de 1,5 meter-regels handhaven en kregen we de vergunningen rond. Het festival duurt nu vier dagen en er zijn op meer plekken films te zien, omdat we minder mensen kwijt kunnen en wel graag een volledig programma neerzetten. Andere jaren duurde het drie dagen”, aldus Koppens. ,,Per locatie kunnen we tussen de 100 en 150 mensen kwijt. We verwachten in totaal zo’n 3000 bezoekers. Weer of geen weer; het festival gaat door. We hebben fleecedekens liggen voor als het wat kouder wordt.”

De Nacht blikt terug

Het thema van De Nacht van Het Witte Doek is dit jaar: ‘De Nacht blikt terug’. ,,Dat slaat op ons 30-jarig bestaan en op 1300 jaar Deurne. Er komen natuurlijk mensen uit de regio, maar het is ook een dorpsfestival”, zegt Koppens. ,,Daarom hebben we gekozen om films en activiteiten aan het thema 1300 jaar Deurne te koppelen. Zo zijn er op vrijdag vijf korte films, ‘Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne’, te zien op het plein voor de ruïne van het Groot Kasteel. Daarin komen markante momenten uit de geschiedenis van Deurne aan bod. De acteurs die erin spelen, zitten bij verenigingen de Klotlanders en Peelcomedianten uit Deurne.”

Peelrandbreuk

Ook bij Bijzonder Brabants aan de Breemortelweg brengt het festival een ode aan 1300 jaar Deurne. ,,Deurne zou niet hebben bestaan zonder de Peelrandbreuk. Daarom draaien we op vrijdag de film The Quake op de plek waar de breuk nog te zien is, bij Bijzonder Brabants op het terrein. Daarnaast komt een onderzoeker een college geven over de Peelrandbreuk”, vertelt Koppens.

Volledig scherm ‘A view from above’ van Jaap Mar Diemel, eerder bekroond met de Pathe Tuschinski-award voor beste afstudeerfilm van 2020. © still uit film

,,Voor het 30-jarig bestaan hebben we vrienden, vrijwilligers en sponsoren gevraagd een keuze te maken uit een lijst van 30 films die in de afgelopen jaren te zien waren op het festival. Daar zijn drie films uitgekomen die we nog een keertje draaien. Bohemian Rhapsody, Speed en The River Wild. Een knipoog naar dertig jaar Het Witte Doek.

Vrije toegang

,,Het festival is gratis en dat willen we zo houden. We merkten acht jaar geleden dat we tegen de grenzen aanliepen. We hadden al veel bereikt, maar moesten vernieuwen en meer sponsoren zoeken om het festival vrij toegankelijk te houden. We hebben toen ‘Vrienden van het Festival’ in het leven geroepen. Zo kunnen particulieren ons steunen en dat doen ze graag.”

Volledig scherm De intieme tuin van Museum De Wieger is de locatie waar dit jaar Het Celibaat, Madre en Corpus Christi vertoond zal worden. © Martin Jansen

Festivalsfeertje

De Nacht van het Witte Doek begon als een filmavond georganiseerd door vriendengroep Het Stief. Zij brachten een cd uit, met de opbrengst daarvan organiseerden ze een filmavond voor het dorp. Dat is uitgegroeid tot de Nacht van Het Witte Doek. Koppens: ,,Geleidelijk aan werd het groter en nu werken we met zo’n vijftig vrijwilligers aan een mooi programma. Het is een fijne groep mensen; heel gemêleerd. Er hangt echt een festivalsfeer.”

De Nacht van het Witte Doek is van 26 t/m 29 augustus. Meer info: nachtvanhetwittedoek.nl

Tips van Koppens: ‘De afstudeerfilm ‘A View From Above’ van Jaap Mar Diemel (studeerde cinematografie) uit Deurne is zaterdag in het Hub van Doornepark te zien. Op donderdagavond draait in de tuin van de Wieger de film ‘Het Celibaat’ van regisseur Daan Jongbloed. Na de film gaat Jongbloed in gesprek met kloosterling Martien van Moorsel uit Handel.’

Volledig scherm Groep spelers van de films 'Pareltjes uit de geschiedenis van Deurne’ © Passie voor verhalen