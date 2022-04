Festivalvloggers Anouk en Imara bouwen aan hun imago: ‘Als we het te warm vinden, dan zeggen we het ook’

Door de jaren heen is The Aftervlog geworden tot een gevestigde naam in de festivalwereld. Het uitgangspunt van de maaksters is heel simpel: kijken naar het festival zoals bezoekers dat zien. ,,Dat zie je niet op de aftermovie’’, vertelt Helmink-van Berlo, die het heeft over een ‘eerlijke review’. ,,Als we het te warm vinden of niet te spreken zijn over de muziek, dan zeggen we dat ook. Maar over elk feest is ook iets leuks en positiefs te melden.’’