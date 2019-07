Fiets4daagse De Peel is veel meer dan fietsen

Uitslaande brand in garage Someren is onder controle

3 juli SOMEREN - In een lange garage aan de Vlasstraat in Someren woedt woensdagavond een uitslaande brand. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Rond 23.15 uur had de brandweer het vuur onder controle.