Fietsen langs herinneringen aan de oorlog in De Peel

Ik fiets over de Meijelseweg in Heusden en in mijn hoofd zitten Haske van Tilburg en Tinus Berkvens. Twee mannen van hier uit de buurt, uit deze straat om precies te zijn. Twee mannen die niet ouder werden dan vijfenveertig en zestien omdat ze hier omkwamen. Hier, midden in De Peel.



Haske van Tilburg reed op een noodlottige dag met paard en wagen én tien evacuees naar Meijel, toen hij van de weg af moest omdat het zandpad was veranderd in een grote poel van slijk. Has pakte zijn paard bij het hoofd en ging een meter of tien verder het zandpad op, tot er ineens tegelijkertijd twee mijnen afgingen. Alles spatte gelijk uit elkaar: het paard, de kar. Vader Has vloog meters weg. Hij was op slag dood. Tinus Berkvens wachtte hetzelfde tragische lot. Hij deed na de oorlog een poging om met zijn vader het land bewerken, toen hij met een cultivator op een mijn stuitte en ter plekke overleed.



Has en Tinus waren niet de enige oorlogsslachtoffers. Na Normandië was De Peel een van de regio’s waar het zwaarst werd gevochten in de Tweede Wereldoorlog.