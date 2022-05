Fietser (15) zwaargewond bij aanrijding met auto in Elsendorp

Feestje in de Veestraat met de tam­bour-maî­tre als middelpunt: was u er bij?

Het is druk in de Veestraat, op deze dag in september 1973. Het Helmondse publiek lijkt massaal afgekomen op een evenement dat volgens fotograaf Jozef van den Broek ‘Stap in-actie’ heet. Middelpunt van de activiteiten is de tambour-maître.

21 mei