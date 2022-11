Fietser (21) die zwaargewond raakte bij ongeval in Liessel twee dagen later overleden

Mozaïek­bank in Someren ter herinne­ring aan Louis van den Bosch tovert weer de lach op gezichten

SOMEREN – Er zijn weinig verenigingen of festiviteiten waar hij niet bij was. Met een herinneringsbank is Louis van den Bosch nu dan toch een beetje terug in het hart van Someren. Alsmede zijn lijfspreuk: ‘Eens zullen wij dit alles glimlachend herinneren.’

21 november