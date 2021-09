Fietser ernstig gewond bij botsing met auto in Beek en Donk

Woning­brand in Lieshout: brandweer zet meerdere blusvoer­tui­gen in

28 september LIESHOUT - Op de eerste etage van een huis aan De Klumper in Lieshout is brand ontstaan. Het vuur begon dinsdagavond rond 19.15 uur. De brandweer meldt dat in de woning niemand aanwezig was.