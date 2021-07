Fietser gewond bij oversteken N607 tussen Helmond en Bakel

Bewoners zorgen deels voor elkaar bij Zonnetij

16 juli AARLE-RIXTEL -,,Ik kom elke dag, ga er eten en we kijken met een man of acht samen naar voetbal” Huub Vogels (87) is enthousiast over de Buurtkamer bij Zonnetij in Aarle-Rixtel. Deze gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex werd vrijdag na een flinke verbouwing heropend.