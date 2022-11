Fietser raakt zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen

met videoLIESSEL - Een fietser is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Liessel. De jongeman reed over de Loon toen hij met de wagen botste. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.