Fietsspecialist Jules de Corte uit Neerkant gaat in lichtere versnelling verder

Wijnen uit Someren en Next Level in Eindhoven realiseren nieuwbouw voor Refresco in Sittard

12:35 SOMEREN/EINDHOVEN - De Somerense aannemer Wijnen gaat voor drankenproducent Refresco in Sittard een nieuw productiecomplex bouwen. Het gebouw wordt ontwikkeld door Next Level Development in Eindhoven.