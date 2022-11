Fietsster gewond bij botsing met auto in Asten

Een liefdevol­le middelvin­ger van de dragqueens: de start van een maand praten over seks in het Parkthea­ter

EINDHOVEN - Dragqueens staan op feestjes meestal garant voor een flinke dosis uitbundig entertainment. In de voorstelling ‘Come as sensitive as you are’ tonen leden van het Eindhovense queercollectief DayDayGay ook de andere kant. ,,Ik sta liever op het podium dan dat ik over straat loop.”

