Fietsster gewond bij botsing met auto in Luyksgestel

Met drie generaties Van der Burgt ‘op weg naar het magische land’ in Mariahout­se Tovenaar van Oz

MARIAHOUT - Er is geen plaats zoals thuis. Het is de bekendste spreuk van Dorothy, de hoofdpersoon in De Tovenaar van Oz. Die kreet is ook toepasselijk voor Toneelvereniging Mariahout, waar drie generaties van één familie de bühne delen.

4 augustus