Fietsster gewond naar ziekenhuis na botsing met scooter in Gemert

Horeca-paviljoen op Het Gulden Land bij Aar­le-Rix­tel

9:48 AARLE-RIXTEL - Wat nu nog een bijna desolaat gebied is, moet over een paar jaar een natuurpoort zijn voor dagrecreatie. Op Het Gulden Land (of ‘de Kop van Aarle’) komt een horeca-paviljoen met terras, waterspeeltuin en strandje. Deze zomer al beginnen de twee initiatiefnemers een pop-up restaurant.