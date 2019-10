Fietstweedaagse Kans Plus voor meer begrip

VIDEO Hel na deportatie uit Helenaveen

9:50 HELENAVEEN - Grijze Helenaveense hoofden vol herinneringen aan een lange tafel. Tachtigers en negentigers die de oorlog hebben meegemaakt, vertelden donderdag hun verhalen. Verhalen over een periode die redelijk rustig verliep, maar een gruwelijk einde kende. Met het oppakken van 143 mannen die in Duitsland moesten gaan werken. Dat gebeurde op 8 oktober 1944, toen een groot deel van de regio al was bevrijd. Maar Helenaveen niet.