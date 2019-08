Fietswinkel Vlierden uit jasje gegroeid

Aarts geeft aan dat de ontwikkelingen in zijn branche niet stilstaan en het zaak is goed op de hoogte te blijven van alle innovaties, met name rond de elektrische fietsen. ,,De werkplaats werd gewoon te klein door de steeds grotere klantenkring”, zegt Aarts, die ook veel aanloop zegt te krijgen van ‘buitendorpsen’. ,,Daar ben ik toch wel erg trots op.” In Vlierden is het een publiek geheim dat de fietsenmaker ook van ‘buurten’ houdt en dat er regelmatig klanten binnenkomen, zonder fiets.