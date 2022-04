‘Fijn om meer vrouwen in Gemert te leren kennen’; ZijActief huldigt jubilarissen

ZijActief bestaat zelf ondertussen al ruim negentig jaar en vond haar oorsprong in 1930 onder de naam Boerinnebond. In 1967 veranderde de naam in Katholieke Vrouwen Organisatie en in 2003 vond de aansluiting plaats bij de landelijk opererende vrouwenvereniging ZijActief.

In het zonnetje

Truus Slits (88) en Anneke Kuypers (84) zijn al zestig jaar lid en werden daarom afgelopen donderdag tijdens de eerste jaarvergadering sinds corona in het zonnetje gezet. Slits verhuisde toen ze trouwde vanuit Veghel naar Gemert. ,,In die tijd was het vanzelfsprekend om als vrouw van een boer lid te worden, net zoals de mannen lid werden van de Boerenbond”, vertelt ze.

,,Voor mij was het fijn om meer vrouwen in Gemert te leren kennen en ik heb veel plezier gehad van de cursus bloemschikken; bloemschikken is daarna een hobby is geworden”, vervolgt Slits. ,,Bij elkaar op de koffie gaan was onder boerinnen niet gebruikelijk en we woonden vaak wat verder van elkaar af, dus was het contact via de vereniging heel welkom.”

Nellie van den Elsen (74) werd ook lid direct nadat ze getrouwd was en Francien Rovers (81) werd destijds door een buurmeisje meegenomen om kennis te maken met de vereniging. Net als Christien van de Laar (80) en Toos van Zeeland (78) is het vijftig jaar geleden dat zij zich aanmeldden.

Informatie over drugs

De vereniging heeft altijd een programma aan de leden aangeboden waarin gezelligheid werd gecombineerd met het geven van informatie en het aanleren van vaardigheden. Rovers was zes jaar actief als bestuurslid en zij herinnert zich dat ze een avond met informatie over drugs hebben georganiseerd.

,,Voor die tijd was dat vooruitstrevend, daar werd in het openbaar niet veel over gesproken”, vertelt ze. ,,Net zo min als over homoseksualiteit, wat iets later op de agenda kwam. Ook nu krijgen de leden een breed scala aan actuele en maatschappij gerelateerde onderwerpen aangeboden tijdens informatieavonden.”

Tot in de late uurtjes

Van Zeeland weet nog dat ze op haar eerste uitstapje met de KVO naar het bejaardenhuis in Gemert ging en dat ze bij Bavaria in Lieshout een kijkje hebben genomen in de brouwerij. De excursie naar de Anturium kwekerij in Asten heeft bij alle zes de dames een diepe indruk achtergelaten vanwege de bloemenpracht.

,,En we hebben veel plezier gehad bij het zelf schrijven van sketches voor culturele avonden waarbij gerepeteerd werd tot in de late uurtjes. Ik heb wel eens iemand die daarna op tijd op moest staan ‘s morgens om half zes wakker gebeld”, aldus Rovers.