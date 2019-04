Fikse brand in Gemert: twee schuren in as gelegd

Rechtbank vraagt om dialoog tussen kissebis­sen­de partijen in zaak Croy Aar­le-Rix­tel

10:07 EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Al jaren bekvechten ze met elkaar over huurovereenkomsten uit de vorige eeuw; Stichting Geloof Hoop en Liefde, beheerder van kasteel Croy in Aarle-Rixtel en mevrouw J. van der Heijden-Vissers die de boerderij bij het kasteel bewoont. Alles draait om de bewoning en het gebruik van die boerderij. Maandag bestreden beide partijen elkaar voor de kantonrechter in Eindhoven.