Film over eerste Somerense moordzaak in première: ‘Deze film heeft voor mijn diploma gezorgd, dat was het belangrijkste’

SOMEREN - Na maanden aan voorbereiding is het zover: de première van de film ‘Jan Kwint’, de man die de eerste moordzaak in Someren uit 1823 op zijn geweten heeft. Komende zondag is deze afstudeerfilm van Daan Blommers te zien in De Ruchte.

Voor de 22-jarige Blommers is het zondag een spannende dag. Zijn afstudeerproject verschijnt voor het eerst op het witte doek in Someren, de geboorteplaats van de jonge filmmaker.

Wie benieuwd is naar het verhaal over Jan Kwint, die zich in 1823 schuldig maakte aan moord in de Hutten in Someren, is welkom in De Ruchte. Vanaf 13.00 uur wordt daar de twintig minuten durende film maar liefst vijf keer afgespeeld.

Trots

Dat Blommers trots is op zijn werk, mag duidelijk zijn. ,,Het hele team heeft zichzelf overtroffen. De film is zeer geslaagd, maar het blijft altijd spannend als dit voor het eerst aan publiek getoond wordt”, aldus Blommers.

Quote Na vier volle draaidagen stond alles erop Daan Blommers

In januari startte het filmproject. Oude bekenden en studiegenoten trommelde hij op voor de opnames, die in mei plaatsvonden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. ,,Na vier volle draaidagen stond alles erop.”

Fijn team

Blommers kijkt terug op een mooie periode. ,,We waren allemaal flexibel, waardoor elk klein probleem zo was opgelost. Als bijvoorbeeld de tijdsplanning niet meer klopte, dan wisten we dat met elkaar op te lossen.”

De film is gebaseerd op het boek Jan Kwint, moord in Someren-Heide en Noordhorn van Cees Verhagen. Het verhaal gaat over de Groninger Jan Kwint die op de vlucht was en in de Hutten dochter Johanna Warenburg om het leven bracht.

Volgende week gaat ‘Jan Kwint’ in première op een filmfestival in Amsterdam waar meerdere afstudeerprojecten gepresenteerd worden. ,,Deze film heeft voor mijn diploma gezorgd en dat was het belangrijkste.”