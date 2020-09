Filmhuis Luxor in Gemert gaat 25e seizoen in: ‘Het is elke twee weken een feestje’

Ze zijn ’heel erg van de tradities', de bestuursleden van Filmhuis Luxor in Gemert. Zo eindigt iedere vergadering steevast in een potje rikken en staat er bij elke filmvoorstelling een grote schaal drop op de bar, die na afloop ook steevast leeg is. ,,Dat rikken zorgt ervoor dat we efficiënt vergaderen, het is een goede stok achter de deur. En die hebben we nodig, want we zijn stuk voor stuk behoorlijk eigenwijs”, weet Sonja van den Eijnden. Mede-bestuurslid Jan Timmers beaamt dat volmondig: ,,Eigenlijk is het een wonder dat zo'n anarchistisch zooitje ongeregeld dit al zo lang volhoudt.”