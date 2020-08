Filmhuis Luxor in Gemert verhuist naar Ridderhof

Aanleiding voor de verhuizing van het filmhuis, dat aan de vooravond van haar 25e seizoen staat, is het coronavirus. ,, In de bovenzaal van Dientje, waar we normaal altijd zitten, passen met de coronamaatregelen 24 bezoekers", vertelt Paul Verhagen, bestuurslid van Filmhuis Luxor. ,,Aangezien we rond de honderd vaste leden hebben, is dat te weinig. Dan moeten we teveel mensen teleurstellen, of bijvoorbeeld twee filmavonden gaan houden. Dat wordt te ingewikkeld.”