Filmquizmakers Gemert spelen scenes na, maar dan fout

,,Vóór elke quiz spelen wij samen zo’n negen scenes na. Maar dan heel fout. Die zetten we op film en tijdens de quiz moeten de deelnemers de titel van de film raden. Dat is altijd heel hilarisch en het publiek waardeert het erg.”

Koen van den Eventuin (36) weet samen met Dennis Vrijsen (33) na vijf edities wel hoe je een goeie filmquiz in mekaar zet. Op vrijdag 18 januari kunnen de echte film- en quizfanaten en de gemiddelde liefhebber het weer tegen elkaar opnemen in de bovenzaal van Dientje in Gemert.

Kapsels

In diverse rondes komen er veel originele vragen op de deelnemers af. Hoe de acterende vader van Michael Douglas heette bijvoorbeeld, of de vraag naar vijf kapsels van één acteur in vijf verschillende films. Of een in het Duits nagesynchroniseerde scène. Met uiteraard de vraag: welke film is dit?