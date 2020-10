Financiële meevallers geven lucht in Gemert-Bakel

Nieuw boek Huub Kluijtmans: Gouden helm vol tekens van visioen van keizer Constan­tijn

29 september GRASHOEK - De gouden Romeinse helm die in 1910 in de Peel is gevonden, blijft mensen bezighouden. Zeker Huub Kluijtmans. Hij komt nu met een nieuwe publicatie, met een wereldontdekking. Zo zegt hij zelf.