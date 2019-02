Financiering pastorie Someren-Eind is rond

Jeugd wil meer boeren in buitenge­bied Zeilberg

21:58 DEURNE - Het was even wennen voor de ambtenaren in Deurne, net na de lunchpauze bestormden dertig leerlingen uit groep 7 van BS Zeilberg het gemeentehuis. Ze waren daar om hun mening te geven over hoe ze het buiten­gebied van Zeilberg aantrekkelijker willen maken en toekomstbestendig te houden.