Flink deel van de stukken die leidden tot ontslag wethouder Schoolmeesters blijft geheim

Coalitie Someren spat alsnog uiteen: Discussie over communica­tie op social media en opvolging ontslagen wethouder

25 maart SOMEREN - Het doek is definitief gevallen voor de zittende coalitie in de gemeente Someren. De overgebleven partijen De Gemeenschapslijst, CDA en PvdA botsen over twee belangrijke zaken: de opvolging voor de ontslagen wethouder Guido Schoolmeesters en de communicatie van De Gemeenschapslijst op social media. ,,Het is helaas niet gelukt.”