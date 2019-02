Flinke brand in schuur met auto’s in Gemert

Dansen op de tafels tijdens Quatsja! in Deurne

9:16 DEURNE - Op grootse wijze werd zaterdag het eerste lustrum van Quatsja! gevierd in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. De organisatie, zoals altijd in handen van carnavalsvereniging De Peelstrekels en de Quatsja!-commissie had gezorgd voor een avond met een sterk lokaal tintje en uitstekend amusement. Anders dan bij andere kletsavonden in Deurne. Daar waar in heel de regio iedereen altijd keurig naast elkaar zit, is er bij De Peelstrekels gekozen voor lange tafels, een keuze die vanaf de eerste minuut succes heeft, zo blijkt wanneer de prinsengarde het spits afbijt.