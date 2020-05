Flinke schade na inbraakpoging bij Spar in Lierop: sigaretten meegenomen

Harry van der Loo stopt donderdag als voorzitter van museum Klok & Peel in Asten

7:01 ASTEN - Harry van der Loo is vanaf donderdag geen voorzitter meer van museum Klok & Peel in Asten. Hij wil dat een ander verantwoordelijkheid gaat dragen voor de toekomstige financiering van het museum. Tevens speelt zijn gezondheid een rol. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door Fokko Keun. Hij is al sinds 2010 adviseur van het museum en leidde vele bestuursvergaderingen. Keun is ook voorzitter van sociaal cultureel centrum De Ruchte in Someren.