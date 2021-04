Flinke tik op de vingers voor Asten: gemeente zat fout met botte afwijzing zandzakkenbedrijf

Kort nieuws Girls’ Day Commande­rij College dit jaar online

7 april GEMERT - Het Commanderij College in Gemert doet op 15 april mee met het landelijke evenement Girls’ Day. Dat vindt dit jaar online plaats. Girls’ Day is bedoeld om meisjes in het eerste leerjaar van het vmbo kennis te laten maken met bèta, techniek en IT. Scholieren op de locaties Doregraaf in Gemert en De Laarbeecke in Beek en Donk krijgen een online gastles van metaalbedrijf Creative Production uit Gemert. De leerlingen maken kennis met vrouwelijke medewerkers van het bedrijf en voeren op school een opdracht uit die Creative Production heeft bedacht.