Flitsbezoeken harmonie Asten aan zeven basisscholen

Ge­mert-Ba­kel aan zet in geitenkwes­tie

9:30 BAKEL - Komen er nu wel of geen nieuwe geitenstallen aan het Muizenhol in Bakel? Hoewel die vraag nog niet met een simpel ja of nee te beantwoorden is, reageren buurtbewoners vooral gelaten op de nu ontstane situatie. Tegelijkertijd is de provincie wél stellig.