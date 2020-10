Flitspalen N270 maken weg niet veiliger: ‘Er vallen nog steeds doden’

In de dorpen in de Peel en de Kempen ligt het sociale leven nu stil

17 oktober ELSENDORP - De nieuwe coronamaatregelen nopen menig buurt-, wijk- en gemeenschapshuis ertoe de boel op slot te gooien. Maar dat gaat met pijn in het hart, want vooral de ouderen en eenzame mensen zijn daar de dupe van. Met name in de dorpen.