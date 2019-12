Flogging Molly en Wolfmother komen naar Nirwana Tuinfeest in Lierop in 2020

Villa Ananas: een ‘buurtfeest xxl’ georgani­seerd door het grote Wish Outdoor in Beek en Donk

11:00 BEEK EN DONK - Je kunt de naderende winter op veel manieren ontvluchten. In Beek en Donk geven ze bijvoorbeeld een feest met een zomers tintje. Want het grote Wish doet graag ook iets kleinschaligs in het eigen dorp.