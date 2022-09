Fokpaardendag in Lierop is na tachtig jaar nog altijd springlevend: ‘Combinatie met kermis werkt goed’

LIEROP - De Fokpaardendag in Lierop werd voor het eerst gehouden op 21 september 1942, en nog altijd is de traditie levend. Het jaarlijkse evenement wordt op 19 september voor de tachtigste keer gehouden, op het motorcrossterrein even buiten de kom.

De organisatie weet elk jaar weer liefhebbers te benaderen om deel te nemen aan de Fokpaardendag, of ze nu houden van mennen, springen of aangespannen rijden. ,,De leden van de commissie hebben allemaal hun eigen stukje kennis, heel veel ervaring en een groot netwerk. Daarnaast zitten er in ons bestuur mensen met veel bestuurservaring, een prima combinatie”, zegt voorzitter Peter van Oijen (64).

Hij vervolgt: ,,We hebben ook ludieke momenten neergezet, bijvoorbeeld met ‘Het Schoonste Geheel’. Dat was een keuring van dames die met een koets, sluiertje en hoedje op gekeurd werden door een aantal dames. Later gebeurde dat ook nog door pastoor Jan Zwirs en zijn collega Frank de Groot uit Gerwen. Die deden dat met zoveel overtuiging dat we er nog vaak om moeten lachen.”

Honkvast

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de eerste editie in Lierop werd gehouden. ,,Wij vermelden het en we zijn er als stichting best trots op, maar daar laten we het bij. Als wij met onze historie tijdens een receptie al die handjes moeten schudden, komen we niet meer toe aan waar het om gaat: het organiseren van deze prachtige dag”, zegt Van Oijen. ,,In al die tijd hebben wij slechts drie voorzitters gehad, Albert van Asten, Jan van Gestel en ikzelf. Dat geeft aan hoe honkvast we zijn.”

Quote Dit jaar hebben we met The Future Guys een ruiters die op western­paar­den hun kunsten vertonen Wil Haarman, Bestuurslid

Vroeger was er in veel dorpen in de regio een jaarlijkse dag voor fokpaarden. ,,In Gemert en Sint-Oedenrode zijn er nog steeds. Bij ons in Lierop werkt de combinatie met de jaarlijkse kermis natuurlijk wel in ons voordeel. Daarom is er naast de keuringen van paarden, waar mensen naar kijken die er verstand van hebben, elk jaar ook een spectaculaire show. Dit jaar hebben we met The Future Guys een aantal ruiters die op westernpaarden hun kunsten vertonen”, vertelt penningmeester Wil Haarman.

Feesttent

Ook de feesttent is al jaren heel belangrijk. ,,Ik heb wel eens meegemaakt dat er een volle bus bezoekers bij het terrein werden afgezet. Die keken even wat rond en zijn toen gauw genoeg vertrokken naar de feesttent. Het is tenslotte ook kermis”, zegt Gerrit Kuypers (75), die de menwedstrijd organiseert. ,,Ik bezoek veel paardenkeuringen en let vooral op de wedstrijden, daarna leg ik contacten met als doel om menners naar Lierop te laten komen. En dat lukt vrij aardig.”