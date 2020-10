Forse bezuiniging voor bibliotheek De Lage Beemden

LAARBEEK - Bibliotheek De Lage Beemden ziet de structurele subsidie van de gemeente Laarbeek in 2022 afnemen met ruim 40.000 euro. Volgens directeur-bestuurder Marly Driessens betekent dat een forse bezuiniging en dus een ingreep in de dienstverlening.

Wat de exacte gevolgen zijn voor het bibliotheekwerk in Laarbeek, kan zij nog niet zeggen. ,,Dat het ergens op ingrijpt, is duidelijk. Ik kan er niet meer met de kaasschaaf over heen, daarvoor hebben we de afgelopen jaren al naar de kosten gekeken", zegt zij.

De subsidie werd vier jaar geleden verhoogd met circa 40.000 euro naar 378.000 euro, onder meer om laaggeletterdheid tegen te gaan. De ondersteuning van het zogenoemde Taalhuis viel daar onder, waar mensen op een laagdrempelige manier hulp kunnen krijgen bij taalproblemen. Het Taalhuis is een samenwerking met onder meer de LEVgroep, ROC ter Aa en stichting Lezen en Schrijven.

,,We hebben toen gezegd: daar hebben we geld voor over. Maar we hebben ook altijd gezegd dat dit een tijdelijke subsidie is, die na 2021 komt te vervallen. De bibliotheek heeft dit ingerekend als structurele inkomsten, maar zo is het niet bedoeld en ook niet gecommuniceerd", zei wethouder Greet Buter (PvdA, bibliotheek) hierover gisteravond, na vragen vanuit de commissie sociaal domein.

Die komen onder andere vanuit haar eigen fractie. ,,We zien in de begroting dat u nadrukkelijk de regie wil voeren over de bibliotheek. Dat geeft ons de indruk dat zij onder verscherpt toezicht is geplaatst", merkte commissielid Dirk-Jan Gloudemans van de PvdA op.

Maar volgens Buter is vooral sprake van ‘scherper sturen’. ,,U heeft daar zelf als raad om gevraagd, dat we steviger sturen op het sociaal domein. Het bibliotheekwerk valt daar wat ons betreft ook onder.”

De Lage Beemden heeft niet alleen vestigingen in Laarbeek, maar ook in Boekel en Gemert-Bakel. Buter: ,,De bibliotheek werkt aan een beleidsplan voor alle dorpen, maar overal werkt het weer een beetje anders. We zijn daarover in gesprek met De Lage Beemden.”