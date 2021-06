Forse buien trekken over oosten van het land, wateroverlast in Deurne: ‘Mijn laarzen stonden al klaar’

DEURNE - Met name in de oostelijke helft van het land zijn fikse onweersbuien ontstaan, met lokaal wateroverlast tot gevolg. In Deurne is dat niets nieuws. „Zodra het begint te regenen trek ik mijn laarzen aan. Ook vandaag stonden ze klaar,” aldus een inwoonster van de Zeilbergsestraat in Deurne.

Aan het begin van de avond scheen de zon weer in Deurne, maar donderdagmiddag rond 15.00 uur ging het los. Een forse regenbui zorgde er voor dat onder andere de Zeilbergsestraat blank kwam te staan. En dat is niet de eerste keer. Al jaren kampt Deurne met wateroverlast na een forse regenbui. „Wij hebben problemen met het riool want iedere keer als het flink regent loopt de straat, tot en met het trottoir, onder water.”

De buurt is er inmiddels op voorbereid, vertelt ze. „Een aantal buren heeft een elektrische waterzuiger. Na zo‘n regenbui helpen we elkaar.” De wateroverlast viel bij haar donderdagmiddag mee. „Alleen in de badkamer had ik wateroverlast. Daar kwam door de regenbui het water uit mijn doucheput omhoog. Maar bij mijn buren stond de serre onder water.”

De aanleg van een nieuwe ondergrondse berging in 2018 moest de wateroverlast in Deurne verhelpen. De gemeente kon donderdag geen vragen beantwoorden over de huidige situatie.

Oost-Nederland

Bij Deelen op de Veluwe viel rond 16.00 uur in korte tijd 43 millimeter neerslag. ,,43 millimeter in zo’n korte tijd is veel. Normaal valt in heel juni op de Veluwe zo’n 70 tot 80 millimeter. Dus dit is gelijk aan een halve maandsom", legt weerman Jaco van Wezel van Weerplaza uit. Ook in Westerbrok, Drenthe, wordt forse wateroverlast gemeld. Daar viel binnen een half uur dertig tot veertig millimeter regen uit de lucht. Lokaal worden ook flinke hagelstenen gemeld.

De komende uren neemt ook in het noordoosten de kans op onweer toe. Op andere plekken is weinig te merken van het naderende noodweer. ,,De lokale verschillen zijn soms heel groot! De buien trekken traag over. Daardoor kan op één plaats in korte tijd veel regen vallen en wateroverlast ontstaan, terwijl het verderop droog en vrij zonnig kan zijn", laat Van Wezel weten.

De fikse buien beperken zich tot de oostelijke helft van het land. Elders in het land is er een kleine kans op een bui.

Hagel

Ook morgen kunnen vooral in het oosten en zuiden van het land weer enkele stevige onweersbuien ontstaan met lokaal hagel en windstoten. Elders in het land is het droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur loopt op veel plaatsen op tot 26 graden, dat betekent dus weer een warme dag.

Zaterdag trekt na deze hitteweek echter kou over het land. ,,Het ziet ernaar uit dat een groot deel van het land te maken krijgt met buiige regen. Vooral het oosten en zuidoosten zit nog in de warmere lucht en daar kunnen in de middag enkele stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen", stelt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. ,,De temperatuur stijgt in het binnenland nog naar 20 tot 22 graden, maar in het westen blijft het kwik onder de 20 graden en is het maximaal 17 tot 19 graden.”

Zondag ziet het weer er weer beter uit. De zon schijnt dan flink. In het oosten komen wel stapelwolken voor en lokaal is nog een bui mogelijk. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 20 tot 22 graden. Vanaf zondag wordt het langzaam weer wat warmer.

Het weerbeeld voor volgende week ziet er dan ook zomers uit. Schröder: ,,Het Azorenhogedrukgebied bouwt een uitloper op naar de Britse Eilanden en het Noordzeegebied. De stroming komt daardoor uit het noorden en hoogzomerse temperaturen zijn dan ook niet te verwachten. Wel is het zeer aangenaam met temperaturen van 20 tot 25 graden.”

