Forse verliezen Astens museum Klok & Peel: door corona slechts 14.000 in plaats van ruim 40.000 bezoekers

Hij komt, hij komt... met een Sinter­klaas­film speciaal voor Asten

14 november ASTEN - Wat doe je als organisatie als het sinterklaasfeest in je dorp door de corona volledig in het water dreigt te vallen? In Asten bedachten ze zich geen moment en maakten ze een sinterklaasfilm. In ‘Sinterklaas en de verdwenen sleutel’ probeert de goedheilig man alsnog de kinderhartjes in Asten te veroveren.