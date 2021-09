Fotoboek ‘Achterom’ toont vertrouwen in de medemens

Maar liefst tachtig foto’s maakte Verkaar van voordeuren waar al jaren, of misschien wel nooit, mensen doorheen naar binnen zijn gekomen. Wat hij aanvankelijk ‘wel grappig’ vond, werd een fascinatie. „Ik ben opgegroeid in Heeswijk, waar je dit fenomeen natuurlijk ook ziet, maar ik ben er nooit mee bezig geweest tot nu.”

Toen de voormalige telecom-consultant voor de liefde naar Deurne kwam, ontdekte hij de omgeving vooral per fiets. Zijn fotografenoog viel op de voordeuren met bosschages, hekken en soms keurige bloemperkjes ervoor. Meestal is er geen pad naar de deur te bespeuren. „Het zegt iets over het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. Zo van: ‘Kom maar achterom’. Als je aanbelt, lukt het ze vaak niet eens om de deur open te doen omdat er van alles voor staat of ze de sleutel niet kunnen vinden.”

Nieuwsgierige blikken

Niet dat hij dat gedaan heeft overigens. Om de privacy van de bewoners te respecteren, zijn de foto’s vanaf de openbare weg gemaakt en staan nergens adressen bij. Vervelende reacties heeft hij niet gehad tijdens het fotograferen, hoogstens nieuwsgierige blikken en vragen. „Een boer reed me achterna op de tractor toen hij zag dat ik foto’s maakte. Hij vroeg: ‘Wa bende ge aan het doen?’ Toen hij hoorde waarvoor het was, vond hij het prima.”

Niet alle tachtig foto’s hebben het boek gehaald. Uiteindelijk zijn er vijftig gebundeld in ‘Achterom’ en is het boek voorzien van een voorwoord door Wim Daniëls, een Brabantse auteur die regelmatig over de streek schrijft.

Het blijft waarschijnlijk niet bij één boek voor Verkaar. Niet voor niets zette hij zijn eigen uitgeverij Hoog Gras op. „Sinds 2020 ben ik met pensioen, dus nu heb ik meer tijd voor mijn hobby’s. Mijn nieuwe project heet ‘La Conexión’. Het is een fotoserie van de manier waarop Spanjaarden hun telecomverbindingen aanleggen.” De foto’s die hij laat zien, tonen hoeken van huizen en gebouwen waar een wirwar van kabels aan hangt, aangesloten op allerlei kastjes die soms open staan. „Het is een wonder dat het allemaal werkt.”

Hiernaast staan er wellicht nog samenwerkingen met anderen op stapel. „Mijn vrouw schildert prachtige portretten en haar dochter maakt miniatuur-aquarellen. Een vriendin van ons is een begenadigd fotografe. Ik zie dus ook nog wel kunstboeken ontstaan.”

‘Achterom’ is verkrijgbaar in de webwinkel van www.uitgeverijhooggras.nl.

Volledig scherm Foto uit boek 'Achterom'. © Wilbert Verkaar

