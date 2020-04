Fotoboek over Peel is ‘In Memoriam’ geworden

Het is wrang: nu een week geleden kwam op deze site een verhaal over Jan van de Kamp. De natuurfotograaf uit Griendtsveen bood lezers de mogelijkheid om een fotoboek van De Peel gratis te downloaden. Twee dagen later brak de brand uit die zo vernietigend heeft toegeslagen. ,,Als je ziet wat een prachtige foto's daar in staan: die zijn bijna allemaal in dat gebied gemaakt”, zegt Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud De Peel. ,,Dat fotoboek is een ‘in memoriam’ geworden.”