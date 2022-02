Fout van de gemeente Deurne vertraagt verhuizing van Jeugdwerk naar Sportpark Helenaveen

De ‘transfer’ van het oude, vervallen en tochtige clubgebouw De Wiek naar sportpark De Stikker kan voorlopig niet doorgaan. Het Sportpark heeft niet de goede bestemming voor hun nieuwe gebruikers en dus moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Quote Iemand heeft zijn huiswerk niet goed gedaan, we duimen dat het goed komt Josanne de Graaf, Jeugdwerk Helenaveen

Dit moet, anders is de verhuizing illegaal en dus strafbaar. Hoe lang de wijziging precies gaat duren, is onbekend. De procedure kan in het slechtste geval oplopen tot een halfjaar.

Kannen en kruiken

In Helenaveen wordt met teleurstelling gereageerd op het nieuws. Alles leek in kannen en kruiken. Maar net voordat de verhuisplannen door de gemeenteraad zouden worden besproken, werd de fout opgemerkt door CDA Deurne. De partij zag in de stukken dat er mogelijk iets loos was met de bestemming van het sportpark.

,,Klopt”, stelde de verantwoordelijk wethouder Helm Verhees dinsdagavond in een vergadering met alle politieke partijen. ,,Dit is niet goed gegaan. We zullen zo snel mogelijk met Helenaveen om tafel gaan om te kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen herstellen.”

Zak met spijkers

Op vragen van het CDA over de duur van de vertraging, kon Verhees geen antwoord geven. Op het CDA na viel geen enkele partij over de fout. Dit tot verbazing van partijleider Benny Munsters. ,,Er wordt hier allemaal heel luchtig gedaan, maar de jeugd van Helenaveen en alle vrijwilligers die al meer dan tien jaar bezig zijn met plannen maken, moeten nu weer wachten. Die hoopten met een zak vol spijkers aan de slag te gaan na onze raadsvergadering van 22 februari. Maar als ze pech hebben dan zijn we eerst 26 weken verder met die wijziging van de bestemming.”

Quote Als je dit als gemeente langdurig voorbereid, dan vraag je jezelf toch als eerste af of het wel kan op die plek? Benny Munsters, CDA Deurne

Munsters eiste duidelijkheid over de planning en vroeg zich hardop af hoe dit kon gebeuren. ,,Als je dit als gemeente langdurig voorbereid, dan vraag je jezelf toch als eerste af of het wel kan op die plek?” Verhees bestreed ‘luchtig’ te doen. ,,We pakken dit serieus op. En gaan snel met de mensen om tafel.”

Los van de hindernis van het bestemmingsplan, bleken dinsdag alle partijen unaniem enthousiast over de plannen om het Jeugdwerk een plek te geven op het sportpark. De 100.000 euro subsidie wordt hen dan ook gegund.

Zuur

Een dag later heeft de voorzitter van het Jeugdwerk, Josanne de Graaf, tegelijkertijd een kater én een roes van de ‘overwinning’. ,,We zijn heel erg blij en gelukkig hoe de partijen op ons plan hebben gereageerd en met de toezegging voor de subsidie. Maar we zijn ook onzeker over hoe het nu verder moet. Het is heel zuur en ook verwonderlijk. Niemand van de gemeente heeft het ooit over dat bestemmingsplan gehad. We vrezen dat iemand zijn huiswerk niet goed genoeg heeft gedaan. Nu gaan we duimen dat het goed komt.”