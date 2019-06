Fouten nieuwbouw Deurne door de vingers gezien

Over één ding zijn alle Deurnese politici het wel eens: de zaak Langstraat 79 verdient geen schoonheidsprijs. Feit blijft dat ze een knoop door moeten hakken. En dus bogen leden van de commissie Ruime en Wonen zich er deze week weer over. Inmiddels lijkt de meerderheid in te stemmen met legalisering van de nieuwbouw van Panhuijzen. De raad neemt op 3 juli een definitief besluit.

De groenondernemer diende in 2018 bouwplannen in voor het perceel op de Langstraat 79. De gemeenteraad gaf in dat jaar groen licht voor een nieuw bestemmingsplan op die locatie. Panhuijzen begon - op eigen risico - al met bouwen. Toen alles er stond, bleken er zaken af te wijken van het bestemmingsplan.

Zo werd een van de gebouwen volgens de aanvrager door een meetfout twee meter verschoven, waardoor dat buiten het bouwblok viel. Ook werd een overkapping voorzien van drie wanden, waardoor het formeel geen overkapping bleek, maar een tweede gebouw. Hier moeten andere vergunningen voor worden aangevraagd. Het maximale toegestane oppervlakte aan bebouwing wordt nu onder de streep overschreden met 150 vierkante meter, waarvan 62,5 vierkante meter buiten het bouwvlak. Dit laatste heeft de ondernemer gecompenseerd met 65 vierkante meter extra groen.

Illegale situatie

Een van de buren heeft bezwaar gemaakt tegen de nieuwe gebouwen. De advocaat van de familie diende een zogenaamde zienswijze in. De advocaat was dinsdag niet in de mogelijkheid om te reageren.

Burgemeester en wethouders hebben nu te maken met een illegale situatie. De wet schrijft voor dat ze een poging moeten doen om het te legaliseren. Een vereiste daarvoor is wel dat de gemeenteraad een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' afgeeft. ,,Of de ondernemer echt fouten heeft gemaakt of dat er sprake is van opzet, daar hebben we het lang genoeg over gehad", vatte Bram van Neerven van DOE! het samen. ,,We zullen moeten dealen met de realiteit. Ik wil daarbij nog wel een keer onderstrepen dat de teneur van dit hele proces heel slecht is. We zouden hier als gemeente afstand van moeten nemen."

Fridus de Wit van Transparant Deurne: ,,Geen een van de partijen kan gelukkig zijn met hoe dit is gelopen." Alle politici onderstreepten dat ze hopen dat de buren er samen uit komen. Tot nu toe hebben bemiddelende gesprekken niets opgeleverd, zei wethouder Helm Verhees. ,,Ik had gehoopt dat het tot een oplossing zou komen, maar dat is helaas niet gelukt."