Francien Welten in Sonnehove breit mee aan tien kilometer lange recorddas

Voor de 84-jarige Francien Welten uit Lierop die sinds 2013 in Huize Sonnehove in Someren woont, zijn de dagen te kort. Dat is wel apart in deze coronatijd waarin ook zij geen bezoek mag ontvangen en in haar woning moet blijven.



Ze kan goed breien en laat dat nou mooi uitkomen. Tijdens de carnavalsoptocht werd in een actie uitgebeeld dat bewoners in De Lisse in Asten bezig zijn om een recorddas te breien van tien km lang. Toen Welten hoorde dat ook breisters buiten De Lisse mee mogen helpen, bedacht ze zich geen moment. ,,Ik heb mij op 11 maart opgegeven en ben aan mijn das begonnen; dat was net op tijd want daags daarna, op 12 maart, ging Sonnehove op slot."