Frank Laenen na tien maanden weer weg bij hippisch centrum Deurne ‘wegens verschil van inzicht’ over toekomst

Bezoek uit Denemarken leidt tot verhalen­speel­tuin in Helmond: ‘Nu nog een glijbaan vanaf de biblio­theek’

HELMOND - Het is soort buitenfiliaal van de bibliotheek in Helmond: in de verhalenspeeltuin die woensdag officieel werd geopend, worden straks diverse activiteiten gehouden. De presentatie van een nieuw jeugdboek? Het zou zo maar eens in de open lucht kunnen plaatsvinden.

11 mei