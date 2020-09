Frank Verberne uit Milheeze vliegt zo vaak als hij kan: ‘Heerlijk vrij gevoel om te zweven in de lucht’

Dus vind ik mezelf terug in een weiland, terwijl ik met een veiligheidsgordel vastgegespt in een stoeltje zit en met een helm op mijn hoofd. Omdat, zo had piloot Frank Verberne (46) eerder benadrukt, ‘je deze ervaring zelf moet meemaken, dan weet je hoe vrij je je voelt in de lucht'. Hij kan het weten, hij vliegt zo vaak hij kan.

Als 'passief’ deelnemer op deze lucht-tandem trike paramotor voel ik vooral eerst nog de spanning. Maar al gauw maken de zenuwen plaats en begin ik het supergaaf te vinden. De tandem trike stijgt in een mum van tijd naar een behoorlijke hoogte en de zomeravondwind waait heerlijk om ons heen. Van bovenaf valt meteen op hoe groen de gemeente Gemert-Bakel is. En wat kun je ver weg kijken: De Rips, Bakel, De Mortel en ook de waterplassen van Berkendonk, allemaal in zicht. We scheren over de Bakelse Plassen, prachtig om te zien vanuit de lucht. Het is een en al genieten.

Volledig scherm Hoog in de lucht met een prachtig uitzicht over De Rips, Bakel, De Mortel en ook de waterplassen van Berkendonk. © René Manders/DCI Media

Privacy

Quote Ik kan nu met mijn familie en vrienden deze prachtig belevenis­sen delen. Al vragen wel steeds meer mensen of ze een tochtje mee mogen maken. Frank Verberne, Vlieger Ik hoor de dorpsgenoten wel eens zeggen dat ze bang zijn voor hun privacy als Verberne met zijn tandem trike over komt gevlogen. Maar daar hoeft niemand bang voor te zijn. Je zit zo hoog en alles is zo superklein beneden, details vallen nauwelijks waar te nemen.



Verberne heeft dit jaar naast zijn ‘brevet rug gedragen paravliegen’, een brevet gehaald voor ‘tandem trike paramotor’. ,,Ik kan nu met mijn familie en vrienden deze prachtig belevenissen delen. Al vragen wel steeds meer mensen of ze een tochtje mee mogen maken."

Tien jaar geleden zag hij een paravlieger over Milheeze vliegen en dacht: ‘Dat ga ik ook doen’. Hij keek een keer rond bij Skydance in Tholen maar zette niet door. ,,Drie jaar geleden zag ik weer iemand overvliegen en dacht als ik het nu niet doe dan komt het er niet meer van.” Hij nam lessen en haalde zijn brevetten. ,,Het is zo’n heerlijk vrij gevoel om te zweven in de lucht.”

Zelf sturen

Hij mag tot 400 meter hoogte vliegen, in de bebouwde moet hij op minimaal 300 meter hoogte zitten. ,,Dit is heel anders als in een luchtballon, dan vlieg je met de wind mee. Nu kun je zelf sturen waar heen je wilt." Persoonlijk vindt Verberne het rug gedragen paravliegen fijner, al is dat een stuk zwaarder want je hebt een motor van ongeveer 30 kilo op je rug en je moet lopend je scherm omhoog trekken. ,,Met deze tandem trike rijd je een stukje en ga je de lucht in. Ik kan op deze manier mijn passie delen. Mijn vader is al mee geweest en zoon Lars. Mijn dochter Bente durfde eerst niet maar eenmaal de lucht in riep ze, nee nee papa niet landen, in de lucht blijven. Dat vrije gevoel is elke keer weer genieten.”

Volledig scherm Samen met Frank Verberne uit Milheeze in de tandem trike paramotor. © René Manders/DCI Media

Volledig scherm © René Manders/DCI Media