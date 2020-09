Frans Coppens neemt afscheid als politiek verslaggever voor Omroep Kontakt

LAARBEEK - Drie jaar lang deed Frans Coppens uit Aarle-Rixtel de (politieke) verslaggeving voor Laarbeek. In totaal werkte hij veertien jaar voor Omroep Kontakt. Dat had hij nog tot 2 juli 2022 willen doen, de dag dat hij 75 jaar zou worden. Hij stopte naar eigen zeggen vanwege een conflict.

Een uiterst emotionele Frans Coppens nam gisteren afscheid van het Laarbeekse college van burgemeester en wethouders. ,,We kunnen je eigenlijk niet goed missen", speechte burgemeester Frank van der Meijden en hij overhandigde een mandje met lekkernijen als bedankje voor al zijn inzet van de afgelopen jaren.

Maar daar in het gemeentehuis, waar het tweewekelijkse gesprek met de lokale pers plaatsvindt, gaf Coppens tot ieders verrassing de werkelijke reden voor zijn vertrek aan. ,,Dit afscheid zal nog lang pijn doen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en ik had nog verder willen gaan, totdat ik de respectabele leeftijd van 75 jaar zou hebben bereikt. Maar als je leeft in een wereld waarin anderen het denken beter te weten...ik heb het er met mijn familie over gehad en het besluit genomen te stoppen. Ik ga het werk missen, maar de Omroep Kontakt is ziek, ze gaan er slecht om met vrijwilligers.”

Van der Meijden gaf hem nog mee: ,,Maak van je hart geen moordkuil, het surplus neem je mee in je volgende ervaring. Als de tijd ervoor rijp is, probeer dan ook de relaties weer op te pakken. Dat is beter voor jezelf.”

Het bestuur van Omroep Kontakt Laarbeek en Omroep Centraal Gemert-Bakels zegt formeel niet te zijn gekend in het besluit van Coppens. ,,Het is jammer dat hij zijn besluit op deze manier naar buiten heeft gebracht", zegt voorzitter Erwin Ferket. Hij noemt het ‘een smet’ op de feestelijke, aanstaande samenwerking tussen beide radiozenders vanaf 5 oktober. ,,Verder onthouden we ons van commentaar.”

De continuïteit van de verslaggeving is niet in het geding. In de Laarbeekse politiek wordt Frans Coppens opgevolgd door Mario van Dinther. Van Dinther doet al verslag van het Laarbeekse sinds 1999, maar heeft de afgelopen jaren met name Gemert-Bakel gevolgd. Ook heeft hij sinds eind 2019 een eigen live ochtendprogramma.

Coppens gaat overigens niet bij de pakken neerzitten. ,,Ik ben verslaafd aan de politiek geworden, dus ik blijf de commissie- en raadsvergaderingen op een andere manier volgen. Laarbeek is een stukje paradijs op aarde. Ik ga een documentaire maken over opvallende mensen in Aarle-Rixtel in samenwerking met de Heemkundekring.”